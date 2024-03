Mbappé les martyrise, le PSG est choqué

Thomas Bourseau

Moins performant en Ligue 1 ces dernières semaines, Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure à La Mosson dimanche soir. Auteur d’un triplé et d’une passe décisive contre Montpellier (6-2), le capitaine de l’équipe de France a montré la voie au PSG tout en impressionnant ses coéquipiers dont Manuel Ugarte.

Kylian Mbappé a été titularisé dimanche soir pendant le déplacement du PSG à La Mosson. Une titularisation surprise au vu du management de Luis Enrique ces derniers temps en Ligue 1 au vu de la préparation de la saison prochaine sans Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid. Le tympan d’Ousmane Dembélé semble l’avoir privé de la rencontre et Mbappé pourrait donc en avoir profité.

Mbappé claque un triplé à Montpellier, Ugarte est impressionné

Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé a répondu présent. Malgré sa passe décisive pour Vitinha et sa première réalisation de la soirée en première période dans la foulée, offrant une avance de deux buts au PSG, Mbappé a vu Montpellier égaliser juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et l’ensemble du groupe entraîné par Luis Enrique ont passé la seconde. A titre personnel, Kylian Mbappé a montré la voie en redonnant l’avantage aux Parisiens avant de remettre ça à l’heure de jeu. Résultat, le PSG s’est imposé en terres montpelliéraines sur le score de 6 buts à 2, jeu, set et match.

Ugarte : «Il a le but dans le sang. Il continue de m’impressionner»