PSG : C’est confirmé, le Real Madrid va recaler Mbappé !

Thomas Bourseau

Par le passé, Kylian Mbappé a fait passer un message clair : participer aux Jeux Olympiques. Néanmoins, son rêve lui a filé entre les doigts en 2021 et cette année ne devrait pas être différente. Didier Deschamps a fait part de ses doutes alors que le Real Madrid refuserait de le libérer pour les olympiades parisiennes.

Kylian Mbappé rêve du fait d’arborer la tunique du Real Madrid et d’y jouer au Santiago Bernabeu en tant que Merengue depuis des années. Et après divers rebondissements qui ont toujours prolongé le feuilleton de son départ du PSG, cette année 2024 sonnera le glas de son aventure parisienne cet été.

Le Real Madrid ne laissera pas ses joueurs français participer aux JO

Cependant, son rêve olympique devrait lui passer sous le nez une fois encore, comme en 2021, mais cette fois-ci en raison du refus du Real Madrid et non du PSG comme à l’époque. En effet, L’Équipe a confié la semaine dernière que le Real Madrid refuserait de libérer Mbappé en cas de signature comme cela a été communiqué par le Real Madrid à la FFF en février dernier concernant Eduardo Camavinga et Ferland Mendy pour les Jeux Olympiques.

Mbappé va claquer la porte, le PSG a un nouveau patron https://t.co/vSXyAcA04H pic.twitter.com/swblMWykib — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«Ça me semble très difficile d'enchaîner les deux compétitions, sans vacances»