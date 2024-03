Le PSG répond cash sur un sujet sensible !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté depuis son transfert XXL au PSG acté en toute fin de mercato estival 2023, Randal Kolo Muani peine à s'imposer. Didier Deschamps a d'ailleurs mis l'accent sur ce cas très sensible en réclamant davantage de temps de jeu pour l'attaquant français, et Luis Enrique s'est accordé un droit de réponse envers le sélectionneur des Bleus au sujet de Kolo Muani.

Recruté par le PSG dans les derniers instants du mercato estival en provenance de l'Eintracht Francfort pour 90M€, Randal Kolo Muani (25 ans) était donc censé s'imposer comme un titulaire indiscutable et jouer un rôle majeur dans le secteur offensif de Luis Enrique cette saison. Problème : l'international français peine encore et toujours à convaincre dans ses performances, et Kolo Muani voit donc son temps de jeu diminuer depuis plusieurs semaines au PSG. Didier Deschamps l'a d'ailleurs clairement fait remarquer...

Deschamps note un souci avec Kolo Muani

Interrogé en conférence de presse jeudi, le sélectionneur de l'équipe de France a évoqué la gestion de Luis Enrique au PSG et a mis l'accent sur ce temps de jeu très réduit de Randal Kolo Muani ces derniers temps : « Il fait la gestion qui pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà. Mais s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m’arrangerait », a lâché Deschamps. Et la réponse de l'entraîneur espagnol du PSG ne s'est pas faite attendre.

Luis Enrique répond cash