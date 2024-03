PSG : Deschamps a menti, Luis Enrique a la preuve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, lors de la conférence de presse pour annoncer sa dernière liste avant l'Euro, Didier Deschamps en a profité pour envoyer un petit message à Luis Enrique en lui demandant de plus faire jouer Randal Kolo Muani. Une requête lancée sur le ton de l'humour, mais à laquelle l'entraîneur du PSG a répondu en rappelant que son attaquant avait beaucoup joué.

La dernière liste de l'équipe de France avant l'Euro est connue. En effet, jeudi Didier Deschamps a dévoilé le nom des joueurs sélectionnés pour affronter l'Allemagne et le Chili, les deux derniers rendez-vous avant le championnat d'Europe. Randal Kolo Muani, malgré ses prestations en dents de scie avec le PSG, est bien présent. Et Didier Deschamps a même fait passer un petit message à Luis Enrique à ce sujet.

Deschamps réclame du temps de jeu pour Kolo Muani

« Il fait la gestion qui pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà. Mais s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m’arrangerait », a lâché le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse. Et ce samedi, Luis Enrique lui a répondu en rappelant que Randal Kolo Muani avait bénéficié d'un temps de jeu important au PSG.

Luis Enrique rétablit la vérité