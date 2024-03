PSG : Luis Enrique défend un pote de Mbappé

Jean de Teyssière

Cette saison, le PSG est en course dans toutes les compétitions. En Coupe de France, le club parisien est qualifié pour les demi-finales tandis qu'en Ligue des Champions, le PSG en est au stade des quarts de finale. L'effectif tourne bien même si plusieurs joueurs ne montrent pas une forme exceptionnelle. C'est le cas de l'international marocain, Achraf Hakimi, qui essuie plusieurs critiques mais Luis Enrique a tenu à le défendre.

Le tirage au sort a dévoilé son verdict : le PSG et le FC Barcelone s'affronteront en quarts de finale de la Ligue des Champions pour tenter de se qualifier pour le dernier carré. Luis Enrique affrontera son ancienne équipe du FC Barcelone et aura besoin de tous ses joueurs pour aller loin dans la compétition. L'entraîneur espagnol commence déjà à préparer cette rencontre et défend ses joueurs, certains étant victimes de critiques.

«Hakimi a été très régulier sur sa saison, c'est un joueur avec un potentiel unique»

Dimanche, le PSG se déplace à Montpellier pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Luis Enrique était présent en conférence de presse et a défendu Achraf Hakimi, critiqué ces derniers temps : « Non, je ne suis pas d'accord. Hakimi a été très régulier sur sa saison, c'est un joueur avec un potentiel unique. Ma norme est d'exiger plus aux joueurs de mon effectif. J'essaie de ne pas aduler les meilleurs mais d'exiger encore plus. Je dois les protéger plus. »

«Hakimi a fait une saison de très haut niveau»