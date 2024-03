PSG : Luis Enrique offre un cadeau à ses stars avant l’OM !

Arnaud De Kanel

Le 31 mars prochain, le PSG se déplacera sur la pelouse du Vélodrome afin d'y affronter son rival, l'OM. Malgré un gros écart de point, ce match reste particulier et Luis Enrique, tout juste arrivé cet été, le sait bien. L'entraineur espagnol prévoit notamment d'accorder un peu plus de repos à ses internationaux.

Si 17 points les séparent au classement, l'OM et le PSG entretiennent tout de même la plus grande rivalité footbalistique en Ligue 1 en ce moment. Tout le monde en est averti, même un certain Luis Enrique qui a visiblement très vite compris l'importance de cette rencontre.

Un petit cadeau d'Enrique pour les internationaux

Dans la perspective de la trêve internationale imminente, Luis Enrique, le tacticien du PSG, a pris des mesures pour ménager ses joueurs internationaux. Selon L'Equipe , ces derniers bénéficieront ainsi d'un temps de repos avant de reprendre l'entraînement deux jours avant le déplacement crucial à Marseille, programmé pour le 31 mars.

Le groupe travaille bien