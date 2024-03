Deschamps annonce un problème au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté depuis son transfert au PSG lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani a même vu son temps de jeu considérablement diminuer ces dernières semaines. Et Didier Deschamps, qui continue malgré tout de lui accorder sa confiance en équipe de France, a interpellé Luis Enrique sur ce problème avec l’ancien Nantais.

Le PSG n’avait pas hésité à débourser pas moins de 90M€ dans les derniers instants du mercato estival 2023 pour faire venir Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort. Un investissement conséquent, et pourtant, l’attaquant français de 25 ans peine encore et toujours à trouver son rythme de croisière avec le club parisien (9 buts inscrits en 30 matchs). Et Kolo Muani est loin d’être un titulaire indiscutable au PSG, bien au contraire…

« S’il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani… »

En effet, malgré le feuilleton Mbappé qui voit son temps de jeu considérablement réduit en Ligue 1 depuis l’annonce de son départ, Randal Kolo Muani ne parvient pas à trouver plus de crédit aux yeux de Luis Enrique. Et Didier Deschamps a souligné ce problème jeudi en conférence de presse : « Il fait la gestion qui pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà. Mais s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m’arrangerait », a lâché le sélectionneur des Bleus, qui interpelle donc Luis Enrique au sujet de Kolo Muani et de son statut au PSG.

« C’est déjà arrivé… »