PSG : L’incroyable demande de Deschamps à Luis Enrique

Présent en conférence de presse pour l'annonce de sa liste pour les matches amicaux contre le Chili et l'Allemagne, Didier Deschamps a notamment évoqué la situation de Randal Kolo Muani. Et le sélectionneur de l'équipe de France demande même à Luis Enrique de plus utiliser son attaquant en vue de l'Euro.

Recruté par le PSG pour 90M€ l'été dernier, Randal Kolo Muani a déçu lors de la première partie de saison, et semble désormais être relégué au second plan. L'ancien Nantais est l'attaquant le moins utilisé par Luis Enrique, adepte du turnover. Une situation qui inquiète clairement Didier Deschamps.

Deschamps veut que Kolo Muani joue plus

En conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France a ainsi interpellé Luis Enrique : « Il fait la gestion qui pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà. Mais s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m’arrangerait ». Relancé sur la possibilité de convoquer Randal Kolo Muani à l'Euro, même s'il joue très peu au PSG, Didier Deschamps ne ferme aucune porte.

«C'est déjà arrivé à lui ou à d'autres joueurs»