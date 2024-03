PSG : Deschamps a refroidi Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps va compter sur son capitaine Kylian Mbappé pour l’Euro en Allemagne en juin prochain. Et alors que 2024 est une année olympique et que l’attaquant du PSG rêve de ces olympiades à Paris, sa présence serait de plus en plus remise en question. Et selon L’Équipe, Deschamps l’aurait pressenti.

Kylian Mbappé a un rêve qu’il n’a cessé de commenter ces dernières années : vivre une expérience olympique pour la France. Avec l’équipe de France, Mbappé a disputé toutes les compétitions possibles et a même remporté la Coupe du monde. Cependant, à en croire L’Équipe , le Real Madrid ne serait pas prêt à le laisser enchaîner l’Euro en plus des Jeux Olympiques qui n’entrent pas dans le calendrier de la FIFA.

Mbappé ne devrait pas participer aux JO

Kylian Mbappé saurait pertinemment que le Real Madrid ne devrait pas lui permettre de faire les deux compétitions avec l’équipe de France cet été. Et alors que le capitaine des Bleus privilégierait le club merengue, Mbappé aurait tranché et ferait une croix sur les JO, l’Euro étant sa priorité. Et en parallèle des récentes déclarations de Kylian Mbappé sur son éventuelle présence aux Jeux Olympiques, Didier Deschamps savait déjà comment cette histoire se terminerait.

Deschamps l’avait vu venir ?