PSG : Luis Enrique envoie un incroyable message à Mbappé ?

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique continue d'appliquer sa méthode qui passe notamment par un important turnover qui n'épargne personne. Pas même Kylian Mbappé. Après la victoire contre l'OGC Nice (3-1), synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, le technicien espagnol rappelle d'ailleurs qu'il n'a pas du tout l'intention de changer.

Arrivé au PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique peut compter sur un effectif pléthorique. Et cela tombe bien puisque sa méthode est clairement basée sur un turnover massif. Depuis ses débuts à Paris, le technicien espagnol ne reconduit donc jamais le même onze de départ et sa rotation n'épargne personne, pas même Kylian Mbappé, dont le temps de jeu est désormais famélique en Ligue 1. Mercredi soir, contre l'OGC Nice, Luis Enrique a poursuivi sur sa lancée. Et après le match, il a mis les choses au clair.

«Nous ne sommes pas dans une ONG, mais dans un club de foot de haut niveau»

« Ça m’est égal. C’est normal que les joueurs ne soient pas contents quand ils ne jouent pas. Aujourd’hui, si vous posez la question aux joueurs qui ne sont pas sortis du banc, ils ne seront pas contents. C’est normal. Mais quel est l’objectif ? Que l’équipe gagne. Quand ils ont signé, ils savaient qu’ils allaient devoir être préparés à tout donner, à être à 100%. Je suis un entraîneur qui fait beaucoup tourner », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Que je sois juste ou pas… pour vous dire vrai… ça ne m’intéresse pas»