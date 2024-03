PSG : Une recrue déçue, son clan prend rendez-vous !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani n’a pas l’apport escompté au PSG cette saison. D’ailleurs, Luis Enrique lui fait de moins en moins confiance ces dernières semaines où il ne fait qu’entrer en jeu. Le joueur à 90M€ n’a cependant pas dit son dernier. Ses proches l’affirment, il reviendra à sa forme optimale au Paris Saint-Germain.

Tout ne se passe pas comme prévu au PSG pour Randal Kolo Muani depuis sa signature en août dernier dans les ultimes instants du mercato. Certes, son rêve partagé avec les médias du club dans la foulée de son transfert de célébrer un de ses buts au Parc des princes s’est réalisé (contre l’OM le 24 septembre). Mais le bilan global de ses prestations n’est pas aussi florissant qu’attendu pour une recrue à 90M€.

Un temps de jeu de plus en plus famélique pour Kolo Muani

Toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison, c’est 9 buts et 3 passes décisives pour Randal Kolo Muani. Sur le papier, les statistiques sont plus que louables au vu de son temps de jeu, mais c’est son impact qui est remis en question et pointé du doigt par les observateurs. Ces dernières semaines, Kolo Muani doit se contenter de simples entrées en jeu et ses 9 minutes disputées lors du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad le 5 mars dernier sont symptomatiques de sa situation (2-1).

L’entourage de Kolo Muani annonce la couleur, il va retrouver sa meilleure forme au PSG