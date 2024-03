Surprise au PSG, Deschamps va lui annoncer une grande nouvelle !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière au PSG ces dernières semaines en terme de temps de jeu. Ce qui pourrait lui coûter sa place dans la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux de l’équipe de France en cette trêve internationale de mars ? Pas vraiment.

Ces 23 et 26 mars, l’équipe de France se mesurera à l’Allemagne à Lyon et au Chili à Marseille dans le cadre du dernier rassemblement des Bleus avant l’Euro en Allemagne qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet. L’occasion pour Didier Deschamps d’annoncer ce jeudi 14 mars sa dernière liste avec la championnat d’Europe.

Randal Kolo Muani en retrait au PSG…

Et quand bien même Randal Kolo Muani est moins en vue et surtout moins utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines au PSG, Didier Deschamps ne devrait pas le priver de cette coupure internationale. Pendant la trêve, Kolo Muani ne restera pas au Campus PSG selon les informations de L’Équipe .

Un flop du PSG se lâche sur Luis Enrique en privé https://t.co/0IZS9ms1v3 pic.twitter.com/o4v2gzFspU — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Deschamps va quand même l’appeler en équipe de France ?