Benjamin Labrousse

Le 13 février dernier, Kylian Mbappé annonçait à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le PSG à l’issue de son contrat en fin de saison. Désormais, cela ne fait quasiment plus aucun doute, le Bondynois va s’engager en faveur du Real Madrid. Pour le golfeur Sergio Garcia, de très belles années attendent les Merengues avec le Français en Espagne.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller. Le capitaine de l’équipe de France, désormais âgé de 25 ans, devrait sauf énorme retournement de situation, rallier le Real Madrid l’été prochain. Le club madrilène, qui a tenté à plusieurs reprises de s’attacher les services de Mbappé par le passé, va bénéficier d’une équipe XXL.

Nouvelle ère des Galactiques au Real Madrid avec Mbappé ?

Car l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid va permettre à Carlo Ancelotti d’aligner plusieurs stars comme Jude Bellingham, ou encore Vinicius Jr. aux côtés du Français. Des joueurs d’ores et déjà considérés comme les meilleurs au monde, mais qui restent également plutôt jeunes, assurant ainsi un avenir plus que décent à Madrid.

« Mbappé, Bellingham, Vinicius, nous avons de très bons joueurs au Real Madrid »