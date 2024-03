PSG : Mbappé va éviter un premier clash avec le Real Madrid

Jean de Teyssière

La question pourrait vite devenir épineuse. Kylian Mbappé a fait des Jeux olympiques de Paris 2024 un objectif important dans sa carrière. Même s'il est conscient que cette participation pourrait être difficile, du fait du refus de son futur club, le Real Madrid, il va quand même tout mettre en œuvre pour tenter de convaincre sa future équipe. SI les résultats en Ligue des Champions ou à l'Euro pourraient jouer un rôle important, il n'ira cependant pas au clash.

Le Real Madrid a annoncé à la FFF qu'il ne libérerait pas Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, voulus par Thierry Henry. Avant le début des Jeux olympiques, le 26 juillet prochain, il reste encore du temps et Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs entend bien tout mettre en œuvre pour convaincre les clubs de lâcher leurs joueurs. Selon Le Parisien , il devrait se déplacer lui-même dans tous les clubs concernés par d'éventuels sélectionnés. Pour Mbappé, c'est encore le flou puisqu'il n'a pas encore signé au Real Madrid.

Un mauvais résultat à l'Euro pourrait tout changer

Kylian Mbappé a toujours fait des Jeux olympiques de Paris 2024 un rêve. Selon Le Parisien , il est bien conscient que la saison va être très longue. Imaginons que le PSG aille jusqu'en finale de la Ligue des Champions, le dernier match avec son club aura lieu le 1er juin prochain. 13 jours plus tard l'Euro débutera. Imaginons, là aussi, que la France aille au moins jusqu'en finale, cela signifierait une fin de saison le 14 juillet. Avant de se remettre dans le bain de la compétition, puisque douze jours après, les Jeux olympiques commenceront. Une intersaison délicate pour Kylian Mbappé, qui commencera un nouveau projet avec son nouveau club. En revanche, si l'aventure tourne court avec son club et sa sélection, la question d'une participation aux Jeux olympiques pourrait rapidement se poser.

Mbappé n'ira pas au clash