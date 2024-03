Panique au PSG, il annonce un «traumatisme»

Amadou Diawara

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique va retrouver le FC Barcelone. Interrogé sur ce choc au sommet, Jérôme Rothen a mis en garde le club de la capitale, estimant qu'il y avait encore un traumatisme depuis la remontada de 2017.

Grâce à sa victoire contre la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG a validé son ticket pour le prochain tour de la compétition. Lors du tirage au sort des quarts de finale de la C1, le club de la capitale a hérité du FC Barcelone. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a estimé que le PSG était encore traumatisé par la remontada de 2017. Pour rappel, le club parisien avait été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le FC Barcelone, et ce, en ayant remporté le match aller 4-0 au Parc des Princes, avant de perdre 6-1 au Camp Nou.

PSG - Mbappé : Le Real Madrid a eu chaud ! https://t.co/GNSvKcDjUK pic.twitter.com/6n8xfowq5U — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

« Il y a un traumatisme du côté du PSG»

« Le choc PSG - Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions ? Pour moi, c'est du 50-50. Il y a un aspect phychologique, un traumatisme du côté du PSG. Je ne sais pas pourquoi. Même s'ils ne sont plus là les joueurs (ayant joué la remondata), sauf Marquinhos, il y a toujours le côté où : "de toute façon, on n'arrivera pas à passer le cap" » , a déclaré Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«De toute façon, on n'arrivera pas à passer le cap»