PSG : Al-Khelaïfi a trouvé la perle rare !

Thomas Bourseau

Comme en 2021 ou encore en 2017, le PSG et le FC Barcelone vont s’affronter en Ligue des champions. Et cette fois-ci, le coach du Paris Saint-Germain est un enfant du Barça où il a joué pendant sa carrière ainsi qu’entraîné lors de la dernière décennie. L’occasion pour le Barça de rendre un hommage fort à Luis Enrique.

C’est officiel depuis vendredi midi : pour son retour dans les huit meilleures équipes de la Ligue des champions trois ans depuis sa dernière apparition, le PSG a hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort des quarts de finale de C1. L’occasion pour Luis Enrique de retrouver son ancien club qu’il a côtoyé en tant que joueur et entraîneur entre 2014 et 2017.

«C’est pour moi l’un des meilleurs entraîneurs au monde»

Présent au tirage au sort, Rafael Yuste a témoigné de son affection et admiration pour Luis Enrique. « Il a réussi de belles choses. C’est ami, c’est pour moi l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il va falloir qu’on fasse un grand match » . a confié le vice-président du FC Barcelone à Canal+. Le PSG se sait d’ailleurs chanceux d’avoir son technicien espagnol à bord.

Mercato : Luis Enrique scelle son avenir au PSG ! https://t.co/OPMzwejuCd pic.twitter.com/8Sm2cZR4PB — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Al-Khelaïfi : «Je suis fier de notre entraîneur qui fait un travail formidable»