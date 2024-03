PSG : Luis Enrique a trouvé son «soldat» à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement critiqué depuis son arrivée en 2020, Danilo Pereira fait toutefois partie des plus anciens joueurs encore présents dans l'effectif du PSG. Et le Portugais s'est même imposé comme un joueur très fiable, considéré en interne par le staff parisien comme un vrai soldat.

Le mercato d'été 2020 n'aura pas été de tout repos compte tenu de la situation liée à la crise du Covid. Cependant, le PSG avait tout de même réussi un joli coup en recrutant Danilo Pereira, prêté par le FC Porto avec une option d'achat estimée à 16M€. D'abord critiqué, l'international portugais s'est finalement imposé comme un formidable joueur d'équipe.

Danilo, le soldat de Luis Enrique

Et cette saison, Luis Enrique semble d'ailleurs apprécié le comportement de Danilo Pereira, qui fait partie des cadres du vestiaire dont il est l'un des plus anciens joueurs. Il fait d'ailleurs parties des vice-capitaines avec Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Et comme l'explique L'EQUIPE , le Portugais est considéré comme un vrai soldat.

Le parfait joueur de complément

D'ailleurs, Luis Enrique ne l'utilise qu'en tant que défenseur central alors que ses prédécesseurs n'hésitaient pas à le faire jouer un cran plus haut, en position de sentinelle, son poste de formation. Confronté à une forte concurrence, Danilo Pereira est utilisé dans la rotation, mais n'est jamais aligné pour les grands rendez-vous. Ce qui n'enlève rien à son importance au PSG.