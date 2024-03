PSG : Riolo dénonce une injustice de Luis Enrique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Kang-in Lee était l’une des surprises réservées par Luis Campos pour le recrutement. Malgré son état de forme moins convaincant qu’en début de saison et le turn-over instauré par Luis Enrique, le milieu offensif sud-coréen continue d’enchainer les matchs avec le PSG, ce qui apparaît comme une injustice aux yeux de Daniel Riolo.

Son nom ne vous disait peut-être rien avant qu’il ne débarque au PSG l’été dernier en provenance de Majorque, pour 22M€, mais Kang-in Lee a été un renfort précieux pour le club de la capitale. Le milieu offensif sud-coréen a permis d’ouvrir le PSG sur le marché asiatique avec un nombre de maillots vendus très important, mais son apport n’est pas encore régulier sur le plan sportif.

Kang-in Lee enchaine les matchs

Malgré le turn-over instauré par Luis Enrique ainsi que ses récentes prestations plutôt moyennes sur le terrain, Kang-in Lee enchaîne quant à lui les titularisations avec le PSG. Et certains observateurs, à l’image de Daniel Riolo, y voient un certain traitement de faveur de la part de l’entraîneur espagnol.

« Il joue, ce n’est pas toujours mérité »