PSG : Il annonce une grande nouvelle !

Le PSG affrontera donc le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions, une affiche désormais légendaire qui n'est pas sans rappeler une certaine Remontada datant de 2017. Mais Frédéric Hermel l'affirme : le PSG partira favori dans cette double confrontation avec le club catalan et l'estime mieux armé que son adversaire pour se qualifier.

Le verdict est tombé vendredi midi : le PSG hérite du FC Barcelone pour son quart de finale de la Ligue des Champions, et après avoir éliminé la Real Sociedad au tour précédent, Luis Enrique va donc de nouveau défier une équipe espagnole pour son premier parcours européens avec le club de la capitale. Un tirage qui semble plutôt clément sur le papier, et pour cause, le PSG partira favori comme l'a d'ailleurs confirmé le journaliste Frédéric Hermel au micro de RMC Sport .

« C'est un bon tirage pour le PSG »

Correspondant à Madrid pour RMC , il se montre rassurant pour le PSG avant ce choc : « Oui, c'est un bon tirage. On sait que dans trois semaines, le Barça va récupérer Frenkie de Jong qui est son rouage au milieu de terrain. Pedri, on se pose des questions encore. Mais sincèrement, aujourd'hui, le PSG est considéré comme favori face au Barça, et même en Espagne. Barcelone a battu une faible équipe de Naples. Ce Barça est en convalescence même s'il y a des grands joueurs. Collectivement, c'est rare d'avoir vu un Barcelone aussi efficace que mardi soir (lors du match retour contre Naples). C'est un bon tirage pour le PSG », explique Hermel.

Barcelone mécontent du tirage ?