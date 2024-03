«L’un de meilleurs du monde» a signé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a hérité du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, Rafa Yuste, vice-président du club blaugrana, a évoqué son futur adversaire en s’arrêtant sur un homme qu’il connaît très bien : Luis Enrique. Et Rafa Yuste voit le coach espagnol comme l’un des meilleurs du monde.

Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique va déjà retrouver le FC Barcelone qui affrontera les Parisiens en quart de finale de la Ligue des champions. Pour l'occasion, Rafa Yuste a évoqué ce choc et ne manque pas d'encenser le technicien espagnol.

«Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs»

« Au-delà d'être un grand monsieur, un ami, quelqu'un qui a tout connu au Barça, c'est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Nous devrons être très compétitifs. Nous avons aussi selon moi le meilleur entraîneur pour essayer de passer au prochain tour », promet le vice-président du Barça au micro de RMC Sport , avant d’en rajouter une couche.

«On va lutter tous les deux avec la même intensité pour se qualifier»