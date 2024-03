PSG : Mbappé recalé par le Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison pour vraisemblablement rejoindre le Real Madrid, mais le club merengue vient d’ores et déjà contrarier le capitaine de l’équipe de France, qui ne sera pas autorisé à disputer les Jeux Olympiques alors qu’il n’avait jamais caché son rêve d’y participer. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a informé mi-février ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas et s’en irait donc libre à l’issue de la saison. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, l’attaquant de 25 ans rejoindra donc le Real Madrid à l’issue de la saison, mais une question fait couler beaucoup d’encre : Mbappé sera-t-il autorisé à disputer les Jeux Olympiques de Paris, lui qui rêve de de disputer ce tournoi avec les couleurs françaises ?

Le PSG est menacé par un énorme crack ? https://t.co/dAjqOjLoif pic.twitter.com/WqEb6xFsq4 — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Deschamps a jeté un premier coup de froid

Interrogé en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a clairement expliqué qu’il serait compliqué pour Thierry Henry de pouvoir compter sur des joueurs de l’équipe de France ayant déjà disputé l’Euro pour les JO, ce qui inclut donc Kylian Mbappé : « Je ne suis pas contre Thierry, je suis avec lui, mais pour les joueurs, c'est très compliqué d'enchaîner les deux compétitions d'un point de vue physique et psychologique. L'objectif reste le même : avoir la meilleure équipe possible. Je souhaite beaucoup de courage à Titi », a indiqué le sélectionneur national. Et son pessimisme a été confirmé dans la foulée.

Le Real refuse les JO pour Mbappé