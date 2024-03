PSG : Le FC Barcelone tremble face à Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG est fixé pour son futur en Ligue des champions. Le club de la capitale affrontera le FC Barcelone en quart de finale. Un choc qui permettra à Kylian Mbappé de se montrer en Espagne, avant de probablement rejoindre le Real Madrid. Ronald Araujo, le défenseur barcelonais, s'est d'ailleurs exprimé sur le champion du monde 2018.

Après un huitième de finale face à la Real Sociedad, le PSG va de nouveau voyager en Espagne pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale a hérité du FC Barcelone lors du tirage au sort, avec un match aller au Parc des Princes à Paris.

Araujo se méfie de Mbappé

Interrogé sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, et le principal danger pour le FC Barcelone, Ronald Araujo n'a pas hésité à citer Kylian Mbappé. L'Uruguayen se méfie particulièrement de l'attaquant du PSG. Ses propos sont rapportés par Mundo Deportivo . « C'est un grand rival, un grand joueur. Pour moi, aujourd'hui, c'est le joueur le plus déséquilibrant en un contre un, et un joueur très important pour eux. Je ne sais pas encore à quel poste je vais jouer, mais nous connaissons la qualité de ce joueur. »

Mbappé a déjà brillé contre le FC Barcelone

Ce n'est pas la première fois que Kylian Mbappé va affronter le FC Barcelone avec le PSG. En 2021, il avait inscrit un triplé au Camp Nou, et ce, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Ces réalisations avaient permis au club de la capitale d'atteindre les quarts de finale de la C1.