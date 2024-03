PSG : Une très bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique

Benjamin Labrousse

En janvier dernier, le PSG décidait de recruter Lucas Beraldo contre un montant de 20M€. Le défenseur central de 20 ans a réussi à se faire une place dans la formation de Luis Enrique, qui n’hésite pas à le promouvoir en tant que titulaire en puissance. Pour Charles Hembert, Beraldo est par ailleurs un joueur très facile à gérer. Explication.

Mué par une nouvelle politique sportive, le PSG a changé. Le club parisien cherche désormais à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, et ce à différents postes. Ainsi, en janvier dernier, la cellule de recrutement décidait de miser sur Lucas Beraldo, 20 ans, et considéré comme l’une des plus belles promesses brésiliennes en défense centrale.

Lucas Beraldo progresse à vue d’œil avec Luis Enrique

S’il a disputé ses premières rencontres au PSG dans la peau d’un défenseur gauche, Lucas Beraldo, une fois replacé dans l’axe, a impressionné. Numéro 35 dans le dos, l’ancien de São Paulo profite des blessures de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, ou encore de Marquinhos pour se faire une place de choix dans le onze de Luis Enrique. D’ailleurs, l’entraîneur espagnol ne devrait pas se faire de soucis dans la gestion de Beraldo selon Charles Hembert.

«Ça a toujours été un joueur très facile à manager»