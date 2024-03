Mbappé va claquer la porte, le PSG a un nouveau patron

Amadou Diawara

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi a porté le brassard de capitaine le 1er mars contre l'AS Monaco. Alors que Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale cet été, le latéral droit marocain prend une place de plus en plus importante au sein du vestiaire de Luis Enrique.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au PSG. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi, son président, que cette saison 2023-2024 était sa dernière à Paris. Malheureusement pour le PSG, sa star va claquer la porte du Parc des Princes cet été, et ce, pour rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement ; et par n'importe lequel.

Mbappé va quitter le PSG cet été

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a reçu trois offres de clubs étrangers. Plus précisément, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool sont les seules écuries à avoir dégainé pour s'offrir les services de l'attaquant du PSG. Et actuellement, c'est le club merengue qui tient la corde. En pole position pour boucler le transfert à 0€ de Kylian Mbappé, le Real Madrid va rafler la mise à moins d'un énorme retournement de situation.

Hakimi un nouveau leader au PSG ?