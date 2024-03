Transferts - PSG : Mbappé affole déjà l’Espagne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant de quitter le PSG pour prendre la direction du Real Madrid l'été prochain, Kylian Mbappé s'apprête donc à affronter le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. Et Rafa Yuste, le vice-président du club catalan, affiche déjà sa méfiance envers le club parisien et plus particulièrement l'attaquant français qui pourrait faire des ravages dans cette double confrontation.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans a déjà acté son départ pour l'été prochain et s'engagera donc libre avec le Real Madrid, qui est déjà prêt à l'accueillir. Mais avant cette échéance, Mbappé affrontera donc le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions, et la star du PSG fait déjà trembler son futur adversaire.

Il a annoncé son départ, danger pour le PSG ? https://t.co/Ni4l4UBi3q pic.twitter.com/jW9T5KHraK — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

« Il faudra se méfier de Mbappé »

Interrogé au micro de beINSPORTS , le vice-président du Barça, Rafa Yuste, a évoqué la menace Mbappé avec le PSG : « C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il n'y a pas que lui dans leur équipe. Le PSG a une équipe très jeune, avec un très bon entraîneur. Il faudra évidemment se méfier de Mbappé, mais aussi de tous les autres joueurs du PSG », indique le dirigeant catalan.

Mbappé a déjà fait des ravages