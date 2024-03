Le PSG a sacrifié deux joueurs, c'est déjà fini

Hugo Chirossel

Alors que le PSG était opposé à l’OGC Nice mercredi en quarts de finale de la coupe de France, Luis Enrique avait décidé de se passer de Bradley Barcola et d’Achraf Hakimi, tous les deux sur le banc au coup d’envoi. Ils auraient en revanche de fortes chances de retrouver une place de titulaire dimanche à Montpellier.

Mercredi, le PSG a obtenu son ticket pour les demi-finales de la coupe de France en s’imposant face à l’OGC Nice (3-1). Une rencontre pour laquelle Luis Enrique avait décidé de laisser Bradley Barcola et Achraf Hakimi sur le banc, eux qui sont pourtant régulièrement titulaires.

Luis Enrique fait tourner son effectif

Le PSG est encore engagé dans toutes les compétitions et notamment en Ligue des champions, où il sera opposé au FC Barcelone en quarts de finale. Luis Enrique fait donc tourner son effectif et utilise ses joueurs les plus en forme pour les matchs importants.

Barcola et Hakimi titulaires à Montpellier ?