PSG : Le calvaire de cette recrue est enfin terminé ?

Hugo Chirossel

Alors que le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier dimanche soir, Randal Kolo Muani pourrait retrouver une place de titulaire. Cela fait maintenant un mois que l’international français n’a plus démarré une rencontre du club de la capitale. Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé devrait souffler et il pourrait en profiter.

Quatre jours après avoir battu l’OGC Nice (3-1) en quarts de finale de la coupe de France, le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier dimanche, en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Comme à son habitude, Luis Enrique devrait une nouvelle fois effectuer plusieurs changements dans son 11 de départ.

Mbappé sur le banc contre Montpellier ?

Comme indiqué par Le Parisien , Kylian Mbappé pourrait de nouveau démarrer la rencontre face à Montpellier sur le banc. Cela devrait se jouer entre lui et Ousmane Dembélé, tous les deux convoqués en équipe de France et qui n’auront donc pas l’opportunité de se reposer lors de la trêve internationale.

Kolo Muani pourrait retrouver une place de titulaire