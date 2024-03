PSG : Luis Enrique répond à Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps n'a pas manqué de faire passer un petit message à Luis Enrique au sujet de Randal Kolo Muani. Le sélectionneur de l'équipe de France espère que l'attaquant du PSG jouera plus, mais le technicien espagnol rappelle, chiffre à l'appui, que le temps de jeu de Kolo Muani est déjà très important.

Jeudi, Didier Deschamps a présenté sa dernière liste avec l'Euro, pour affronter l'Allemagne et le Chili en match amical. Une liste sur laquelle Randal Kolo Muani est apparu malgré sa saison mitigée au PSG. L'occasion pour le sélectionneur des Bleus de faire passer un petit message à Luis Enrique.

Deschamps réclame plus de temps de jeu pour Kolo Muani

« Il fait la gestion qui pense être la meilleure pour lui, son équipe et son club. Voilà. Mais s'il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m’arrangerait », confiait Didier Deschamps en conférence de presse. Et ce samedi, Luis Enrique a bien évidemment été invité à répondre au sélectionneur de l'équipe de France.

«Kolo Muani a 1 600 minutes de compétition au plus haut niveau»