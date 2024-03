PSG : Barcelone prévient clairement Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG affrontera une vieille connaissance en quart de finale de Ligue des champions : le FC Barcelone. Les fantômes de la remontada ont ressurgi ce vendredi au moment du tirage au sort. Entraîneur du club catalan, Xavi a bien l'intention de créer l'exploit face au groupe de Luis Enrique, un ancien de la maison catalane.

Le PSG va retourner en Espagne. Après la Real Sociedad en huitième de finale, le club parisien va défier un adversaire d'un tout autre calibre : le FC Barcelone. Difficile de cerner le véritable niveau de cette équipe catalane, qui alterne entre l'inquiétant et le très bon. Quoi qu'il en soit, le PSG va devoir se méfier de la formation blaugrana, qui rappelle de mauvais souvenirs aux supporters parisiens. La remontada, ça vous dit quelque chose ?

« Il est temps de rêver »

Présent en conférence de presse ce samedi, Xavi a eu l'occasion de se prononcer sur cet affrontement. Le coach catalan n'a pas l'intention de s'arrêter en quart de finale. « C'est un adversaire très compliqué, l'un des plus difficiles à affronter. Je connais Luis Enrique et son équipe, je sais comment ils travaillent. Je suis confiant et enthousiaste. Nous sommes tombés sur l'un des adversaires les plus coriaces, même si nous avons le match retour à domicile. Il est temps de rêver » a-t-il déclaré. Mais selon, le groupe de Luis Enrique part avec un léger avantage.

« Je donnerais le rôle de favori au PSG »