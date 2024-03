Il a annoncé son départ, danger pour le PSG ?

Alexis Brunet

Après avoir été une légende du FC Barcelone en tant que joueur, Xavi a été choisi pour prendre les rênes du Barça en tant que coach. Mais l'histoire n'a pas été aussi belle sur le banc que sur le terrain pour l'Espagnol, car il a annoncé son départ du club à l'issue de la saison, trois ans après son arrivée. Selon Ludovic Giuly, Xavi pourrait vouloir finir son aventure barcelonaise par un titre. De mauvaise augure pour le PSG.

Le PSG est fixé pour la suite de sa saison en Ligue des champions. Le club de la capitale a hérité du FC Barcelone en quart de finale. En cas de qualification, les partenaires de Kylian Mbappé affronteront le Borussia Dortmund ou l'Atlético de Madrid en demi-finale.

Xavi va quitter le FC Barcelone

Tout comme le PSG, c'est un coach espagnol qui est sur le banc du FC Barcelone. En 2021, Xavi est revenu dans son club de toujours, après des débuts en tant qu'entraîneur à Al Sadd au Qatar. L'ancien milieu de terrain a remporté un championnat d'Espagne, et une Supercoupe d'Espagne notamment avec le Barça. Malgré tout, il a annoncé qu'il allait quitter la formation barcelonaise à l'issue de la saison.

Xavi veut finir sur un titre