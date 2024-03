Mercato - PSG : Mbappé s'en va, ce transfert à 115M€ est validé

Alexis Brunet

Le PSG va sûrement frapper un grand coup sur le mercato estival. En effet, le club de la capitale doit trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, depuis que ce dernier a annoncé son départ de Paris à l'issue de la saison. Les dirigeants parisiens suivent notamment Marcus Rashford, et ils pourraient formuler une offre de 115M€. Si c'est le cas, Manchester United ferait mieux d'accepter la proposition.

Rien n'est encore officiel, mais Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. Le champion du monde a annoncé qu'il n'allait pas prolonger son contrat à son président et ses coéquipiers, et ce, pour le Real Madrid par la suite, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Les dirigeants parisiens n'ont pas perdu de temps, et ils ont déjà commencé à chercher un remplaçant au Français.

Le PSG piste Marcus Rashford

Dernièrement, de nombreuses sources indiquent que le PSG pourrait trouver la perle rare en Premier League. Les dirigeants parisiens seraient intéressés par le profil de Marcus Rashford. Cela coûterait cher au club de la capitale, puisque la somme de 115M€ est évoquée, même s'il est moins cher que Victor Osimhen, évalué aux alentours des 130M€.

PSG : Le FC Barcelone se met déjà la pression https://t.co/WEZ7lqfKHe pic.twitter.com/SwqLoyVAJ9 — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Collymore valide un départ de Rashford au PSG