PSG : Le Qatar a un rêve, Luis Enrique lâche une grande annonce

Jean de Teyssière

Le PSG rêve plus grand. Depuis l'arrivée des Qataris à la tête du club de la capitale, c'est la phrase qui anime chaque esprit parisien. Pour le moment, le PSG n'a réussi qu'à une seule reprise à accéder à la finale de la Ligue des Champions, en 2020. Le Bayern Munich était sorti vainqueur de ce duel (0-1) et le PSG attend qu'une nouvelle occasion se présente. La route vers la finale doit maintenant être tracée et Luis Enrique va tout faire pour.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions était attendu de tous et on connaît désormais les affiches. Le PSG devra se défaire du FC Barcelone en quart de finale, avant d'être opposé soit à l'Atlético de Madrid, soit au Borussia Dortmund. Sur le papier, le PSG semble être taillé pour accéder à la finale, même si en Ligue des Champions, tout peut arriver.

Le Qatar rêve de remporter la Ligue des Champions

Depuis que le PSG a été racheté par le Qatar en 2011, le rêve des dirigeants est de remporter la Ligue des Champions. Des moyens colossaux ont été déployés pour cela, comme les 222M€ déboursés pour faire venir Neymar, ou encore les 180M€ pour Kylian Mbappé. Lionel Messi, Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic et encore d'autres se sont succédés au club, sans parvenir à concrétiser ce rêve. Cette année, le PSG pourrait avoir une chance de l'emporter.

«Je crois qu'on sera meilleur, avec l'expérience des joueurs dans cette compétition»