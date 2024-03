Départ de Mbappé : Cette annonce ne va pas plaire au PSG

Alexis Brunet

Le PSG ne pourra plus compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. L'attaquant a informé sa direction qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat, et qu'il quittera donc le club de la capitale dans les prochains mois. Les dirigeants parisiens pourraient faire une offre pour Khvicha Kvaratskhelia, afin de remplacer le Français. Mais la dernière déclaration du Géorgien peut inquiéter le PSG.

Depuis quelque temps, Luis Enrique n'hésite pas à se passer de Kylian Mbappé, en le mettant sur le banc, ou bien en le sortant régulièrement en cours de match. Cela n'était pas le cas avant, mais tout a changé depuis que le Français a annoncé qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. L'entraîneur parisien a d'ailleurs déclaré qu'il fallait commencer à envisager de jouer sans le champion du monde 2018. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est le favori pour l'accueillir cet été.

Le PSG pense à Khvicha Kvaratskhelia

Le PSG va donc devoir trouver un remplaçant à Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Plusieurs noms sont sortis dans la presse dernièrement, dont celui de Khvicha Kvaratskhelia. Les dirigeants parisiens pourraient être tentés de faire une offre pour l'attaquant de Naples, qui serait le parfait successeur de Mbappé sur le côté gauche de l'attaque du club de la capitale.

Kvaratskhelia se sent bien à Naples