L’OM a enfin recruté son grand attaquant ?

Arnaud De Kanel

À la recherche d'un attaquant de renom pour combler le départ d'Alexis Sanchez, l'OM a porté son choix sur Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré des débuts difficiles, le Gabonais a su émerger et a brillé en inscrivant un nouveau doublé contre le FC Nantes dimanche dernier, franchissant ainsi la barre des 10 buts en championnat pour la 12ème fois dans sa carrière. Une performance qui le place aux côtés de grands noms tels que Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Lionel Messi, seuls joueurs ayant fait mieux depuis 2009

Pierre-Emerick Aubameyang avait la lourde responsabilité de succéder à l'idole du Vélodrome, Alexis Sanchez. Après une période d'adaptation, il a finalement réussi à s'imposer. « C’était pas facile, il y a toujours une pression sur le grand attaquant à Marseille. Passer derrière Alexis Sanchez ce n’était pas facile car il avait séduit Alexis Sanchez avec sa grinta. On s’aperçoit qu’en terme de statistiques, il est plus performant que Sanchez et surtout depuis l’arrivée de Gasset, on a l’impression qu’il est dans une position qu’il lui convient encore mieux, dont encore plus efficace. Et donc il a fait oublier Alexis Sanchez », confiait d'ailleurs Bixente Lizarazu dans Téléfoot .



Les chiffres exceptionnels d'Aubameyang

Avec ces deux nouveaux buts contre Nantes, Aubameyang porte son total à 11 réalisations en Ligue 1 cette saison avec l'OM, marquant ainsi sa 12ème saison à atteindre cette barre symbolique depuis ses débuts avec le LOSC en 2009/2010. Seuls Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Leo Messi font mieux dans les cinq grands championnats sur cette période, avec 13 saisons. Un exploit qui témoigne de la classe et du talent indéniable du joueur.

