PSG : La folle anecdote sur cette recrue !

Il y a quelques mois, le PSG a dépensé 20M€ pour s’attacher les services de Lucas Beraldo. Prometteur, le défenseur central de 20 ans a réalisé de très bons débuts au sein du club parisien. A ce propos, un journaliste brésilien a révélé comment le numéro 35 avait tenu tête à la légende Luis Suarez, lorsque les deux joueurs évoluaient encore au Brésil.

Une grande promesse. A seulement 20 ans, Lucas Beraldo impressionne du côté du PSG. Annoncé comme très prometteur, le défenseur central brésilien ne s’attendait certainement pas à engranger autant de temps de jeu lorsqu’il signait en faveur du club parisien lors du dernier mercato estival. Si Luis Enrique a d’abord tenté de le positionner en tant que défenseur latéral gauche, c’est bien en défense centrale que Lucas Beraldo a laissé entrevoir tout son potentiel.

Lucas Beraldo s’est rapidement imposé au PSG

Solide dans les duels, mais surtout très efficace à la relance, le nouveau numéro 35 du PSG a également fait preuve d’une grande force mentale pour ne pas se laisser abattre après des prestations très compliquées en tant qu’arrière gauche. Un caractère bien trempé, qui avait notamment été remarqué au Brésil, lorsque Lucas Beraldo évoluait encore à São Paulo. Eduardo Deconto, journaliste brésilien suiveur de l’ancien club du néo-parisien, a raconté comment Lucas Beraldo a tenu tête à Luis Suarez.

«Ils se sont chamaillés, donnés quelques coups de coude»