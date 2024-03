PSG : Deschamps peut souffler avec cette star

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, Ousmane Dembélé était pressenti pour démarrer la rencontre face à Montpellier. Toutefois, touchée au niveau du tympan, la star du PSG était finalement laissée au repos. Sélectionné avec l’équipe de France pour les rencontres amicales face à l’Allemagne et le Chili (23 et 26 mars) le numéro 10 parisien devrait pouvoir tenir sa place.

Auteur d’une première saison réussie au PSG, Ousmane Dembélé n’a pas pu tenir son rang. Ce dimanche soir, le club parisien affrontait Montpellier à la Mosson. Annoncé comme titulaire potentiel au sein du onze de Luis Enrique, l’ailier de 26 ans a finalement été laissé au repos, touché à l’oreille. Actu.fr annonçait même qu’Ousmane Dembélé avait le tympan percé…

Ousmane Dembélé sera bel et bien du voyage avec les Bleus

Si Prime Vidéo révélait pendant la rencontre entre Paris et Montpellier qu’Ousmane Dembélé n’avait finalement pas de problème au tympan, quid de la participation du Français au prochain rassemblement des Bleus ? L’équipe de France affronte l’Allemagne et le Chili les 23 et 26 mars prochains en amical, et selon RMC , Ousmane Dembélé sera bien présent lors de ces deux matchs.

Dembélé préservé par Deschamps ?