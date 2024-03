Le PSG a fait plier Deschamps, il raconte

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a vu éclore une pépite ces derniers mois en la personne de Warren Zaïre-Emery (18 ans). Luis Enrique s’est rapidement appuyé sur le profil du milieu de terrain et Didier Deschamps a fini par se laisser séduire lors du dernier rassemblement… et pour le prochain ainsi qu’éventuellement les suivants.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery a soufflé sa 18ème bougie le 8 mars dernier quelques mois après avoir fêté sa première sélection le 18 novembre 2023 contre Gibraltar (14-0) et était parvenu à inscrire son premier but en équipe de France A au bout de 16 minutes de jeu, moment où il s’est blessé. Le milieu de terrain de 18 a obtenu la confiance de Luis Enrique dès la nomination du technicien espagnol au PSG en juillet 2023.

Luis Enrique sous le charme de Zaïre-Emery, Deschamps aussi

Depuis, Luis Enrique n’a pas dissimulé son affection pour le joueur qu’est Warren Zaïre-Emery en le qualifiant même de diamant brut. « Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute, c’est un joueur incroyable. Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur très travailleur, très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut ».

La Ligue 1 se lâche sur le boss du PSG ! https://t.co/ZWz0TPs2xG pic.twitter.com/fSYxFvU99y — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«On n'est pas titulaire à 18 ans dans un club comme le PSG par hasard»