PSG : Mbappé sur le toit du monde, il n’en croit pas ses yeux

Benjamin Labrousse

A 25 ans, Kylian Mbappé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Auteur d’une carrière prodigieuse ayant débuté du côté de l’AS Monaco, le crack de Bondy a toujours su répondre aux attentes. Néanmoins, son ancien partenaire de l’INF Clairefontaine Arnaud Nordin n’imaginait pas forcément le numéro 7 atteindre ce niveau.

Il ne lui manque plus grand-chose. Star absolue du PSG, Kylian Mbappé a quasiment tout gagné au cours de sa carrière, le tout à seulement 25 ans. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France court encore derrière une victoire en Ligue des Champions, mais aussi après son premier Ballon d’Or. Le Graal individuel a toujours échappé à Kylian Mbappé, qui a réalisé son meilleur classement (3ème) lors de la dernière édition.

Mbappé au sommet

Ainsi, le Français fait assurément partie des meilleurs joueurs du monde. Pour certains, Mbappé n’a pas d’égal, et représente avec certains comme Erling Haaland (Manchester City), les dignes successeurs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi au niveau de la domination mondiale. Mais si dès ses débuts professionnels à l’AS Monaco en 2015, Kylian Mbappé était considéré comme un grand espoir du football tricolore, certains comme Arnaud Nordin ne s’imaginait pas forcément voir la star du PSG sur le toit du monde…

«Il était difficilement envisageable, à 12, 13 ans, de l’imaginer à ce niveau»