PSG : Avant le choc, un ami d’enfance de Mbappé dévoile une stratégie !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier dans une rencontre qui pourrait permettre aux Parisiens de renouer avec la victoire en Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait une nouvelle fois décider de laisser Kylian Mbappé sur le banc. Ami d’enfance du Bondynois, Arnaud Nordin a réagi à cette possible non-titularisation du Français.

C’est désormais acté. A l’issue de son contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG après sept saisons passées au sein du club rouge et bleu . Un départ de taille pour Paris, qui désormais, souhaite d’ores et déjà préparer l’après-Mbappé.

PSG : Mbappé reçoit un avertissement très clair ! https://t.co/2cyMCghpwt pic.twitter.com/U23Eu0Oir8 — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Mbappé devrait débuter sur le banc face à Montpellier

Cela passe notamment par une gestion particulière de la part de Luis Enrique avec son numéro 7. En effet, l’entraîneur espagnol souhaite désormais laisser Kylian Mbappé sur le banc pour les rencontres de Ligue 1, compétition dans laquelle le PSG possède désormais une avance confortable sur ses poursuivants. Ce dimanche soir (20h45), Paris se déplace à Montpellier avec la possibilité de mettre fin à une série de trois rencontres sans victoires en Ligue 1. Mais à en croire les derniers bruits de couloir, Luis Enrique ne devrait pas titulariser Kylian Mbappé au coup d’envoi.

«Avec ou sans lui, ce n’est pas le même PSG»