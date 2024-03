Mercato - PSG : Mbappé s'en va, son futur contrat a fuité !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais acté ! Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Le deal devrait être officialisé dans les prochaines semaines, une fois que le joueur aura trouvé un accord total avec le club espagnol. Les négociations sont déjà très avancées puisque l'international français connaît le montant de son prochain salaire.

Kylian Mbappé n'a pas fait durer le suspense. Le joueur de 25 ans n'a pas attendu la fin de la saison pour annoncer à ses supérieurs qu'il allait quitter le PSG la saison prochaine. Déterminé, l'international français a demandé à son président de ne pas surenchérir. Après sept ans passés à Paris, Mbappé aurait enfin pris la décision de signer avec le Real Madrid. Journaliste pour Relevo, Jorge Picon considère cette affaire comme conclue.

« Il y a des gens qui me disent que c'est bouclé, mais je suis prudent. Pratiquement tout le monde me prend pour acquis que cela va se faire. L'affaire est conclue, ils attendent que certains détails soient finalisés. Il serait normal de voir Mbappé au Real Madrid à partir de juin. Fayza Lamari se trouvait dans un hôtel à Madrid et prenait des dispositions pour sa vie dans la capitale espagnole. Il cherchait des maisons, des questions de sécurité et tout le reste. Maintenant, il faut attendre » a-t-il confié lors d'un live organisé par son confrère Ramon Alvarez de Mon.

