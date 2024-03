PSG : Plombé par Mbappé, il crie au scandale

Arnaud De Kanel

Dimanche soir, le PSG a étrillé Montpellier à la faveur d'une deuxième période plus qu'aboutie où Kylian Mbappé a brillé. Le retour aux vestiaires a fait le plus grand bien aux Parisiens, bousculés et rejoints en fin de première mi-temps sur pénalty. Et pour Michel Der Zakarian, il y avait même carton rouge pour Gianluigi Donnarumma dans cette action.

Le PSG file vers le titre ! Grâce à son succès 6 buts à 2 à Montpellier, le club de la capitale, porté par Kylian Mbappé, reprend 12 points d'avance sur son dauphin, Brest et aura bien du mal à être rejoint. Côté montpelliérain, la mine était défaite, à l'image du coach Michel Der Zakarian. L'entraineur montpelliérain l'a mauvaise et estime que Gianluigi Donnarumma aurait du écoper d'un carton rouge.

Mbappé les martyrise, le PSG est choqué https://t.co/AAgdTyZ9wW pic.twitter.com/jNCuPKNkMS — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«On leur a posé beaucoup de problème»

« On a fait une bonne première mi-temps, même si on était mené 2-0, on a eu une bonne réaction. On leur a posé beaucoup de problème aussi en première mi-temps offensivement », a déclaré Michel Der Zakarian en conférence de presse avant de pester contre l'arbitrage.

«Le gardien il peut prendre carton rouge aussi sur le penalty»