JO 2024 : Mauvaise nouvelle pour Mbappé, il veut en profiter

Alexis Brunet

Les JO de Paris approchent à grands pas, et ils restent encore quelques points à régler. Il faudra par exemple nommer deux porte-drapeaux (un homme et une femme). Cela ne pourra pas être Kylian Mbappé par exemple, car il faut avoir une expérience olympique. En revanche, cela pourrait bien être Florent Manaudou, qui répond aux critères. Ce dernier a même déposé sa candidature.

Personne ne sait encore si Kylian Mbappé aura le droit de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Cela dépend de la volonté de son futur club, qui devrait être le Real Madrid. Si la Casa Blanca accepte de libérer le Français du PSG, ce dernier ne pourra en revanche pas être le porte-drapeau de la délégation tricolore.

Des critères précis pour être porte-drapeau

Dernièrement, le président du CNOSF David Lappartient et Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique (CPSF) ont annoncé les critères pour être porte-drapeau. Pour obtenir ce titre, il faut avoir déjà participé à des JO, et ne pas avoir déjà occupé ce rôle. Cela exclut donc des athlètes tels que Kylian Mbappé, Antoine Dupont, ou bien Victor Wembanyama, pour qui Paris sera leur première expérience olympique, s'ils y participent. Teddy Riner aussi ne pourra pas être porte-drapeau, car il a déjà occupé cette fonction lors des JO de Rio.

JO 2024 : Antoine Dupont annonce du lourd ! https://t.co/F3d28E1rVN pic.twitter.com/F7wJkfF5Zy — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Florent Manaudou pose sa candidature