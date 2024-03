JO 2024 : Le gouvernement Macron interpelle Mbappé

Amadou Diawara

Comme il l'a souvent répété, Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Toutefois, l'attaquant du PSG doit obtenir l'aval de son prochain club pour pouvoir jouer la compétition à Paris cet été. Interrogé sur le cas Mbappé, Amélie Oudéa-Castéra - ministre des Sports du gouvernement Macron - a lâché toutes ses vérités.

Alors qu'il rêve de jouer les Jeux Olympiques, Kylian Mbappé croise les doigts pour défendre les couleurs de l'équipe de France à Paris cet été. Cependant, l'attaquant du PSG ne pourra être de la partie que si, et seulement si, son prochain club lui donne le feu vert. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club de la capitale librement et gratuitement. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour recruter le numéro 7 de Luis Enrique pour 0€. Ainsi, Kylian Mbappé va devoir obtenir l'aval de Florentino Pérez s'il veut disputer les JO de Paris.

Kylian Mbappé suivi par son pote du PSG ? https://t.co/9Xac2cz5ZG pic.twitter.com/mgcFKMJfMP — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«Sa participation nous fait tous rêver»

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Amélie Oudéa-Castéra s'est positionné sur les chances de Kylian Mbappé de disputer les Jeux de Paris. « Je pense que les Jeux à Paris le font sincèrement rêver, et que sa participation nous fait tous rêver. On le sait aussi, pour un joueur de son envergure et de son niveau, il y a des choix difficiles à faire chaque jour dans la gestion de sa carrière et de son parcours. J'ai toujours dit que Kylian Mbappé, où qu'il soit et où qu'il joue, fait rayonner la France et il aura notre soutien quoiqu'il arrive », a déclaré la ministre des Sports du gouvernement Macron, avant d'en rajouter une couche.

«Kylian Mbappé fait rayonner la France»