JO 2024 : Qui doit accompagner Mbappé à Paris ?

On le sait, Thierry Henry dirigera l'équipe de France olympique cet été. Mais nul ne connaît les joueurs qui composeront son groupe. Le sélectionneur a la possibilité de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans. Une place serait réservée à Kylian Mbappé, qui devra, demander l'autorisation à son prochain club. Qui seront les deux autres ?

L'équipe de France pourrait bien vivre un été historique. Les Bleus de Didier Deschamps vont tenter de grimper sur le toit de l'Europe en juin prochain. Plusieurs d'entre eux pourraient enchaîner avec les Jeux Olympiques puisque Thierry Henry a la possibilité de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans. Les places sont donc chères. Certains n'ont pas attendu l'année 2024 pour clamer haut et fort leur désir de participer aux JO de Paris.

Mbappé dit oui aux Jeux Olympiques

C'est le cas de Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans a envoyé sa candidature au sélectionneur de l'équipe de France olympique. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux Olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après... Cela représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité » explique-t-il. Mais avant d'acter sa présence, Mbappé va devoir obtenir le feu vert de son prochain club.

Henry peaufine sa liste