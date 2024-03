Messi reçoit une invitation pour son retour à Paris !

Thibault Morlain

L’été dernier, après deux saisons passées sous le maillot du PSG, Lionel Messi a fait ses valises. Désormais, l’Argentin évolue aux Etats-Unis, à l’Inter Miami, mais voilà qu’il pourrait prochainement faire son grand retour en France. En effet, il est annoncé que Messi pourrait être de la partie pour les prochains Jeux Olympiques. L’invitation a en tout cas été lancée à l’octuple Ballon d’Or.

Tandis que Kylian Mbappé n’a pas caché son envie de jouer les Jeux Olympiques, le cas Lionel Messi est encore incertain. Qualifiée, l’Argentine pourrait se présenter avec l’actuel joueur de l’Inter Miami. Toutefois, la présence de Messi au sein du groupe de Javier Mascherano n’est pas assurée. Il n’empêche qu’en coulisses, les discussions sont en cours pour voir l’ancien joueur du PSG de retour en France et à Paris.

« Nous lui avons fait une invitation »

Pour TyC Sports , Javier Mascherano a annoncé la couleur pour Lionel Messi aux Jeux Olympiques, expliquant : « J’ai parlé avec Leo et nous allons le refaire prochainement. Il a récemment commencé la saison avec l'Inter Miami. Cet été, il aura aussi la Copa America. Ce n’est pas une situation facile. Il faudra voir s’il a réellement l’énergie pour être là. Il faut comprendre que l’âge commence à compter pour Leo et il doit gérer son temps. Ce n’est pas notre intention de le déranger ou de lui mettre la pression. Nous lui avons fait une invitation et nous lui donnons le temps dont il a besoin pour y réfléchir et voir les options du club. Ce n’est pas facile pour lui, avec l’Inter Miami et la MLS, de s’absenter un moment. Il prendra une décision ».

Di Maria ne sera pas aux JO !