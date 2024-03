JO 2024 : Antoine Dupont annonce du lourd !

Arnaud De Kanel

C'est tout simplement phénoménal. Pour son deuxième tournoi avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a déjà remporté son premier titre dans la nuit de dimanche à lundi. Victorieux de la Grande-Bretagne en finale, les Bleus ont fait le plein de confiance à l'aube des JO de Paris 2024. Dupont se met légitiment à rêver de la médaille d'or.

Antoine Dupont tient déjà son premier trophée avec France 7 ! Après avoir disposé l'une des meilleures nations en demi-finale, à savoir l'Irlande, les Français ont écrasé la Grande-Bretagne (21-0) en finale pour venir remporter leur premier trophée sur le circuit depuis 2005. A quelques mois des JO de Paris 2024, cette victoire n'a rien d'anecdotique et elle permet de rêver encore plus grand. Pour Dupont, l'objectif reste la médaille d'or.

«Je savais que les mecs en étaient capables»

« Je me suis engagé dans ce projet olympique pour aller chercher une médaille, évidemment de cette couleur (or). Je savais que les mecs en étaient capables, ça fait plusieurs saisons qu'ils progressent et que surtout, quand ils sont à leur meilleur niveau, ils sont capables de battre toutes les équipes. Je le voyais sur les tournois, je savais qu'il y avait ce potentiel-là et qu'il fallait que l'histoire tourne pour nous. Ç'a été le cas sur ce tournoi et cela va nous faire beaucoup de bien pour la suite », a confié Antoine Dupont dans des propos rapportés par L'Equipe . Le demi de mêlée veut marquer l'histoire.

«L'objectif de faire quelque chose de grand»