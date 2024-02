Attendu à Paris, Messi lâche sa réponse ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n’ont ouvertement pas dissimulé leur rêve olympique avec la délégation française cet été à Paris. Néanmoins, Lionel Messi l’a déjà vécu en 2008 et a même décroché la médaille d’or. Et alors que Javier Mascherano l’a incité à le rejoindre dans la capitale française pour les JO cet été, Messi devrait passer son tour. Explications.

Le 12 février dernier, les U23 argentins entraînés par Javier Mascherano ont validé leur billet pour Paris et les Jeux Olympiques de 2024. En effet, face à l’éternel rival qu’est le Brésil, l’Argentine est sortie victorieuse de cette confrontation et il n’aura pas fallu longtemps pour que Mascherano, ancien coéquipier de Lionel Messi en sélection ainsi qu’au FC Barcelone, envoie un message au champion olympique 2008.

Messi avec Mbappé et Griezmann aux JO ? Mascherano le réclame !

En effet, trois joueurs de plus de 23 ans sont autorisés pour chaque délégation. C’est de cette manière que Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann risquent de prendre part aux Jeux Olympiques à Paris cet été dans l’équipe gérée par Thierry Henry, entraîneur de l’équipe de France Espoirs et de la sélection olympique. D’ailleurs, Javier Mascherano n’a pas manqué d’interpeller Lionel Messi dans la foulée de la qualification de l’Argentine pour les JO 2024. « Je parlerai à Leo. Je l'ai déjà dit. Il est évident que l'invitation est ouverte, mais cela dépendra de ses engagements. Il a la Copa América et beaucoup d'autres choses importantes entre-temps. Nous en reparlerons ».

Messi va snober les JO ?