PSG - Real Madrid : Signature confirmée pour Mbappé !

Hugo Chirossel

Alors qu’il a déjà annoncé au PSG son choix de quitter le club à la fin de son contrat, Kylian Mbappé va vraisemblablement prendre la direction du Real Madrid. S’il n’avait pas encore signé son contrat avec la Casa Blanca, ce serait désormais le cas d’après le président de la Liga Javier Tebas.

« Sachant qu'il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c'est d'ores et déjà signé . » Dans un entretien accordé à L'Équipe il y a quelques jours, Javier Tebas estimait que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid était bouclée à 99%, mais il ne savait pas encore si l’attaquant du PSG avait signé son contrat.

PSG : Fake news sur Mbappé, la dernière avant le transfert ? https://t.co/4JfhZIrWJf pic.twitter.com/bGyxzgrLKe — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid ?

La prochaine destination de Kylian Mbappé ne fait plus vraiment de doutes, mais lui et le Real Madrid avaient encore quelques points à régler, notamment concernant les droits à l’image. Ce qui serait désormais le cas. Javier Tebas s’est de nouveau exprimé à ce sujet et selon lui, l’international français a signé.

« J'ai le sentiment que Mbappé a signé au Real Madrid »