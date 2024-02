Mercato : C'est la folie au Real Madrid grâce à Mbappé !

Thibault Morlain

Pour le moment, rien n'a encore été officialisé, mais le suspense est faible en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Après le PSG, c'est au Real Madrid que l'international français devrait poursuivre sa carrière. Enfin, la Casa Blanca va pouvoir accueillir Mbappé. Et si ce dernier n'est pas encore arrivé, les effets de ce futur coup se feraient déjà ressentir.

Rêvant de cela depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé devrait très prochainement devenir un joueur du Real Madrid. Après le PSG, cap vers la Casa Blanca pour l'international français, qui rejoindra ainsi Vinicius Jr, Jude Bellingham et compagnie. Et voilà que Mbappé pourrait débloquer d'autres transferts pour le Real Madrid, où les téléphones chaufferaient dès à présent...

« Plusieurs agents appellent pour offrir leurs joueurs »

Kylian Mbappé n'a pas encore officiellement posé ses valises au Real Madrid que ça serait déjà la folie au sein du club merengue. En effet, ce mardi, pour AS , une source au sein du club merengue fait savoir : « Plusieurs agents appellent pour offrir leurs joueurs, et pas seulement pour l'équipe première, mais aussi pour la réserve et les équipes de jeunes ».

Tout le monde veut venir au Real Madrid !