Mercato - PSG : Voilà la grande peur de Mbappé !

A l’issue de son contrat au PSG, Kylian Mbappé s’en ira comme il l’a avoué à son président et au club à la mi-février. Mais de par cette annonce, le principal intéressé aurait redouté une riposte de la part du club d’un point de vue sportif. Pire, certains proches de Mbappé auraient imaginé un scénario à la Adrien Rabiot.

Kylian Mbappé a pris son temps pour sa décision, mais beaucoup moins que lors du dernier feuilleton en 2022 autour de son avenir. A l’époque, le champion du monde tricolore avait tranché en mai en annonçant contre toute-attente sa prolongation de contrat au PSG. Cette fois-ci, Mbappé a changé son fusil d’épaule en faisant savoir à ses dirigeants à la mi-février qu’il quittera le club cet été à la fin de son contrat.

Mbappé se serait posé des questions sur les répercussions de son annonce

Et cette communication, Kylian Mbappé la redoutait pour une raison précise selon L’Équipe : sa gestion jusqu’à la fin de la saison. Le quotidien sportif explique ce mardi qu’avant même de faire part de sa décision finale au PSG, Mbappé se serait posé des questions entouré de ses proches sur les éventuelles conséquences qu’elle aurait sur le reste de la saison sportivement parlant.

Mbappé a craint un traitement à la Rabiot du PSG ?

Certains proches auraient imaginé que le PSG pourrait le « placardiser » comme cela avait été le cas avec Adrien Rabiot en 2019 lorsqu’il avait refusé de prolonger son contrat. Au sein même du clan Mbappé, on aurait quoi qu’il advienne escompté une riposte du PSG. Et les décisions de Luis Enrique de ne pas le titulariser à Nantes le 17 février (2-0) et de le remplacer contre Rennes dimanche dernier (1-1) en seraient la preuve.